Anche i superfood della Calabria al Macfrut di Rimini, edizione 2024, fiera internazionale dedicata all’ortofrutta. Nella collettiva allestita dalla Regione, infatti, ha esposto i propri preziosi frutti, freschi e trasformati, l’azienda agricola Castagnino di Scandale (Crotone). Melagrane, avocado, mirtillo nero… “miracoli” della terra che sono un concentrato di benefici per la salute e quindi per un’alimentazione equilibrata e ricca di componenti importanti.

Numerosi i visitatori, anche professionali, che hanno degustato i succhi in purezza (100%) della Castagnino, realizzati a partire da frutta fresca biologica e senza l’aggiunta di chimica (coloranti, conservanti, insaporitori...). Molto gustose e delicate anche le marmellate. Nei terreni aziendali dei Castagnino spazio anche per gli agrumi, trasformati peraltro in succhi piacevoli e ben equilibrati. Giuseppe Castagnino, giovanissimo imprenditore di Rocca di Neto e titolare dell’azienda, accompagnato a Macfrut dal padre Massimo Castagnino, crede molto nella mission aziendale ed è convinto che i consumatori siano sempre di più attenti a temi quali la salubrità e l'origine dei cibi, la filiera corta, l’artigianalità della produzione rispetto ai prodotti forzatamente industriali, il modo di alimentarsi connesso a un’idea generale di benessere e prevenzione.

La Castagnino da qualche anno ha iniziato a distribuire i propri prodotti, ed ha anche avviato un ricco spaccio aziendale nel centro di Crotone. «La voglia di fare è tanta - ha dichiarato Giuseppe Castagnino – e il successo riscontrato in fieri così prestigiose, quali appunto il Macfrut, ci stimola a fare sempre di più e meglio». L’azienda Castagnino ha aderito al sistema Grand Terroir® (www.grandterroir.it).