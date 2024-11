Tra le regioni richiedenti c'è anche la Calabria. Si tratta di un onere complessivo di 433 milioni e 200.489 euro

Sono da oggi a disposizione delle Regioni che ne avevano fatto richiesta, tra cui anche la Calabria, le risorse necessarie a soddisfare le competenze residue, relative al 2015, per l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione e mobilità in deroga. Lo rende noto il Minstero del lavoro in una nota che specifica.

È infatti operativo il decreto firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che stabilisce la ripartizione delle risorse da destinare alle Regioni richiedenti che sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana Umbria e Veneto- per il pagamento delle somme dovute ai titolari dei trattamenti di CIG e mobilità in deroga, per il periodo fino al 31 dicembre 2015. Si tratta di un onere complessivo di 433 milioni e 200.489 Euro, posto a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione.

Questo provvedimento - continua la nota - con il quale si chiude l'esercizio dell'anno 2015, è stato adottato con circa quattro mesi di anticipo rispetto a quello dello scorso anno concernente la medesima finalità riferita al 2014 e, di conseguenza, consente a chi è in attesa del pagamento di poterlo ricevere più rapidamente.