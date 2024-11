Con i saluti del rettore Gino Crisci, del sindaco di Rende Marcello Manna e del presidente del consiglio regionale Nicola Irto ha preso il via, nell’Aula Caldora dell’Università della Calabria, l’iniziativa. Tra i ministri: Maurizio Martina, numero due del Pd, e Marco Minniti

Con i saluti del rettore Gino Crisci, del sindaco di Rende Marcello Manna e del presidente del consiglio regionale Nicola Irto ha preso il via, nell’Aula Caldora dell’Università della Calabria, l’iniziativa “Cantiere Calabria”. Si tratta di una tre giorni di studi, convegni, incontri organizzati con l’obiettivo di rendere nota l’azione politico-amministrativa condotta dalla giunta regionale in questa prima fase di legislatura. Una sorta di “tagliando” a metà del guado, con numerosi progetti avviati ed altri in prossimità di essere terminati.

Annunciata la partecipazione alla kermesse di numerosi ministri, tra i quali Maurizio Martina, numero 2 del Pd, e Marco Minniti, titolare del Viminale il quale sabato 16 settembre chiuderà il ciclo di iniziative. Già questa mattina l'appuntamento registra ampia partecipazione di pubblico e di rappresentanti istituzionali. Presenti numerosi consiglieri regionali e sindaci. s.b.