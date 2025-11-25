L’Università della Calabria ha avviato “Unical Connessioni”, l’iniziativa che accompagna la redazione partecipata del Piano Strategico 2026-2031, un documento di programmazione che orienterà lo sviluppo dell’Ateneo nei prossimi anni. Il rettore Gianluigi Greco ha scelto di impostare la redazione del Piano in un’ottica di piena trasparenza e condivisione, aprendo la fase di ascolto non solo alla comunità accademica ma anche agli stakeholder esterni – enti, associazioni, istituzioni e imprese – che a diverso titolo interagiscono con l’Università. «Documenti di questa rilevanza – ha ricordato il Rettore nell’invito rivolto ai soggetti territoriali – devono essere condivisi sin dalla fase di scrittura per costruire una strategia realmente capace di rispondere ai bisogni della società e del territorio».

L’iniziativa “Unical Connessioni” si articolerà in quattro incontri, nella sala dell’University Club, ciascuno dedicato a una delle direttrici strategiche dell’Ateneo. Il primo appuntamento, in programma domani mercoledì 26 novembre alle 14:30, sarà dedicato alla “Collaborazione con la Società” e offrirà l’occasione per discutere il ruolo dell’Università nella terza missione, dall’open innovation al trasferimento tecnologico, dall’imprenditorialità alle iniziative a impatto sociale. Ampio spazio sarà inoltre riservato al dialogo con i soggetti del territorio, alla valorizzazione delle partnership e alle progettualità condivise, con particolare attenzione al proseguimento del programma “Unical per la Sanità” e alle azioni di prevenzione e promozione della salute.

Martedì 2 dicembre, alle 9:30, sarà invece la volta dell’incontro dedicato alla strategia dell’Ateneo per le “Persone”, con una riflessione sul Campus come luogo di vita, crescita e integrazione. Il confronto verterà sui temi del benessere organizzativo, delle pari opportunità, della qualità degli spazi e della relazione tra Campus e area urbana. Saranno discusse anche le politiche a sostegno del diritto allo studio e la necessità di garantire stabilità finanziaria ai servizi destinati alla comunità studentesca, in particolare attraverso una cornice normativa regionale chiara ed efficace.

Mercoledì 10 dicembre, alle 9:30, focus su “Ricerca e Formazione”, asse fondativo dell’identità dell’Università della Calabria. L’incontro approfondirà la visione di un Ateneo che considera la ricerca scientifica il motore dell’innovazione, della didattica avanzata e della crescita sociale, culturale ed economica del territorio. Si parlerà di dottorati industriali e innovativi, di cooperazione internazionale, di potenziamento delle infrastrutture di ricerca, di rafforzamento della ricerca applicata e di valorizzazione dell’alta formazione. Una parte importante del confronto riguarderà la formazione degli insegnanti e la prospettiva di istituire un centro dedicato, in grado di connettere competenze pedagogiche e disciplinari e di aggiornare metodologie e pratiche didattiche.

Il ciclo si concluderà martedì 16 dicembre , alle 14:30, con l’incontro dedicato alla “Didattica Universitaria”. Il dibattito partirà dalla vocazione originaria dell’Unical come motore di rinnovamento sociale e luogo di formazione di una nuova classe dirigente, capace di pensiero critico e di progettualità innovativa. Saranno affrontati i temi del potenziamento dell’offerta formativa, dell’attrattività dei corsi magistrali, del rapporto con il mondo scolastico, dell’orientamento e dei servizi destinati agli studenti lavoratori. Un’attenzione particolare sarà rivolta al rapporto tra percorsi di studio e opportunità professionali, in un quadro che mira a coniugare visione culturale e competitività. Tutti gli incontri si terranno allo University Club, in prossimità del cubo 25 del Ponte “P. Bucci”, con la possibilità di partecipazione anche a distanza.