L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comunicato alla Colacchio Food Srl di San Costantino Calabro (Vibo Valentia), di aver deliberato l’attribuzione all’azienda del “Rating di Legalità” con il punteggio di due stelle. La delibera fa seguito alla richiesta di attribuzione inoltrata dalla Colacchio Food, alle dichiarazioni rese e all’esito delle valutazioni effettuate da parte dell’Autorità Garante.

«L’impresa - si legge nella lettera ufficiale che ha comunicato l’importante e significativo provvedimento - sarà inserita nell’elenco previsto dall’art. 8 del Regolamento. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Regolamento, il Rating di Legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta».

Rocco Colacchio, amministratore dell’azienda di famiglia specializzata in pasta di grande qualità e prodotti da forno, si è detto onorato ed orgoglioso, assieme ai fratelli Roberto e Costantino, del riconoscimento ricevuto che «va in direzione di una nostra continua e ferma azione imprenditoriale volta al massimo rispetto della legalità, della trasparenza, del perseguimento del valore sociale dell’impresa, del rispetto delle Istituzioni». Rocco Colacchio, anche nelle vesti di presidente di Confindustria Vibo Valentia, è sempre parte attiva in tutte le iniziative pubbliche tese all’affermazione dei princìpi di legalità nella vita economica del territorio.