La società di gestione dell’aeroporto di Lamezia si è aggiudicato, seppur in via provvisoria, il bando Enac. Dorina Bianchi: «Ora possiamo ripartire»

Sarà la Sacal a gestire – seppure in via provvisoria – gli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone. La società di gestione dell’aeroporto di Lamezia Terme si è aggiudicato, infatti, il bando Enac. Dopo la sentenza del Tar che aveva bloccato l’iter del bando per l’affidamento dei servizi aeroportuali, era stato il Consiglio di Stato a dare nuovamente il via libera accogliendo la richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado.



«Finalmente si sblocca il bando sull’aeroporto di Crotone e Reggio Calabria. L’accelerazione impressa a seguito della sospensione da parte del Consiglio di Stato permette di uscire fuori dall’impasse. Con l’aggiudicazione a Sacal, anche se in forma provvisoria, del bando Enac possiamo ripartire. Ora i vettori avranno il tempo di programmare i voli sull’aeroporto». A dirlo è Dorina Bianchi, sottosegretario al turismo e deputato calabrese del Gruppo Area Popolare.



«Per quanto riguarda l’aeroporto di Crotone, - aggiunge - ribadisco la necessità di non continuare le azioni legali da parte del Comune di Crotone e del Comune di Isola di Capo Rizzuto che potrebbero complicare le procedure per la riapertura dello scalo prima della stagione estiva.



Il rilancio dell’aeroporto di Crotone, insieme a quello di Reggio e allo sviluppo di quello di Lamezia Terme, – conclude – è di vitale importanza per l’economia del nostro territorio. La creazione di un sistema aeroportuale integrato in linea con il decreto del Ministro Delrio è la soluzione più auspicabile. Una società unica di gestione permetterebbe, infatti, di avere un peso maggiore nella contrattazione con i vettori e assicurare un maggior numero di voli».