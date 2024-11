Sono 350 gli immobili che aspettano interventi di messa a norma sotto l'aspetto della sicurezza

La Calabria è l’unica regione d’Italia a non aver avviato il recupero degli alloggi popolari vuoti. A rilevarlo è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che aveva posto come obiettivo la messa a norma di 357 edifici. Nessun cantiere aperto. Nessun progetto presentato. Tutto fermo da decenni.

Persino la Sicilia, a cui è andata l'altra "maglia nera”, registra comunque un avanzamento della ristrutturazione pari all’otto per cento (sono stati sistemati 6 immobili su 71). L’insieme degli alloggi popolari in Italia rappresenta un patrimonio di circa 1.000.000 di appartamenti, parte dei quali ad oggi hanno necessità di una messa a norma degli impianti e di interventi di risanamento più o meno consistenti, tanto da rappresentare una situazione molto diversificata.

Con la Legge di Stabilità 2016 il Governo ha deciso di dare priorità al recupero del patrimonio residenziale pubblico attraverso interventi di ristrutturazione mirati, per migliorare le condizioni degli alloggi popolari. L’obiettivo, indicato dal Ministro Graziano Delrio, è di azzerare gli alloggi vuoti e risanare gli alloggi in cattivo stato entro il 2020. Pertanto, è stato chiesto alle Regioni di indicare, per i loro territori, il numero e lo stato degli alloggi per i quali è necessario intervenire.

E’ emerso che 5.767 alloggi sono vuoti a causa di piccoli danni o problemi, che però ne compromettono l’abitabilità e circa 42.000 alloggi sono in cattivo stato e necessitano di opere di risanamento e manutenzione straordinaria più importanti. Pertanto, Sono stati già trasferiti alle Regioni circa 210 milioni di euro, e altri 45 milioni di euro verranno trasferiti nei prossimi quattro mesi, a cui si aggiungono le ulteriori risorse, già stanziate, fino a un totale di circa 500 milioni di euro interamente dedicati al recupero dell’edilizia residenziale pubblica.

L’obiettivo del biennio è di rendere disponibili i 5.767 alloggi vuoti entro la fine del 2016 e avviare il lavori di ristrutturazione per 20.769 alloggi in cattivo stato entro il 2017. Per quanto riguarda la Calabria, se si continua con questo andazzo, l'obiettivo appare impossibile.