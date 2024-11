"Patto per la crescita della Calabria" è l'iniziativa promossa da Unicredit, Confindustria Cosenza e Università della Calabria che si svolgerà il prossimo martedì 4 dicembre 2018 alle 11 nella sede del Liason Office della stessa università, Via Ponte Pietro Bucci in Arcavacata di Rende. Con l'occasione i soggetti promotori sigleranno una intesa volta a rafforzare le potenzialità di sviluppo, internazionalizzazione ed innovazione del sistema produttivo, in particolare nell’area del Mezzogiorno d’Italia, a promuovere sul territorio la realizzazione di nuovi progetti imprenditoriali, in particolare legati a Industria 4.0; a favorire l’interconnessione virtuosa tra formazione e mondo del lavoro.

Interverranno Gino Mirocle Crisci, rettore Università degli Studi della Calabria, Natale Mazzuca presidente Unindustria Calabria, Giuseppe Passarino, delegato alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico Unical, Giuseppe Verde area Manager Retail Calabria Nord UniCredit, , Antonio Riccio territorial development & Relations UniCredit.