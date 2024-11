Unioncamere approva la richiesta di finanziamento di un progetto della Camera di commercio di Crotone finalizzato al ristoro delle imprese della provincia che sono state duramente colpite dall’evento alluvionale verificatosi lo scorso novembre 2020. Le somme a disposizione ammontano a 350 mila euro.

«Già in occasione degli gli eventi calamitosi dei mesi di ottobre e novembre 2018 - commenta Alfio Pugliese, commissario straordinario dell’ente camerale pitagorico - abbiamo messo a disposizione delle imprese del territorio più di 225 mila euro, erogati con due bandi. Anche a seguito dell’alluvione dello scorso novembre 2020, ci siamo attivati immediatamente affinché le imprese danneggiate venissero ristorate. Tale iniziativa integra l’azione di raccordo e stimolo, già svolta dalla Camera per garantire la celerità delle procedure di erogazione dei fondi statali per imprese e famiglie danneggiate».

«L’anno che ci siamo lasciati alle spalle - continua Pugliese- è stato notoriamente durissimo per l’economia del Paese e, soprattutto, di un territorio disagiato come quello crotonese, ed è per questo che ottenere il ristoro per i danni subiti a causa dell’alluvione del novembre scorso è vitale per le nostre imprese».

Il bando per accedere ai ristori sarà pubblicato dopo che Unioncamere avrà trasferito i fondi alla Camera di Commercio: «Ne verrà data comunicazione alle imprese del territorio, anche in pre-informativa, affinché possano effettuare tutte le procedure necessarie per la partecipazione».