L'Assemblea generale della Cgil Pollino-Sibaritide-Tirreno ha eletto Andrea Ferrone come nuovo segretario generale. Succede a Giuseppe Guido, che lascia l'incarico dopo due mandati consecutivi, massimo limite previsto dallo statuto.

Il percorso di Giuseppe Guido

Giuseppe Guido, 47 anni, sposato e padre di due figli, ha ricoperto diversi ruoli di rilievo nella Cgil Dal 2005 al 2010 è stato segretario generale della Fillea Cgil comprensoriale, per poi diventare segretario confederale della Cgil Pollino-Sibaritide-Tirreno e, contemporaneamente, segretario generale della Filctem Cgil comprensoriale, settore che include elettrici, chimici e tessili. Nel settembre 2016 ha assunto l'incarico di segretario generale della Cgil Pollino-Sibaritide-Tirreno, che ha mantenuto fino alla conclusione del suo secondo mandato. Guido continuerà a lavorare all'interno della Cgil in un ruolo dirigenziale a livello regionale per la Calabria.

Chi è Andrea Ferrone

Andrea Ferrone, sposato e padre di due figli, vanta una lunga esperienza sindacale. Nel 2008 ha iniziato la sua attività nella Camera del Lavoro di Rossano. Dal 2010 ha ricoperto il ruolo di segretario generale di Nidil Cgil comprensoriale, e dal 2015 quello di segretario generale della Filcams Cgil comprensoriale. Dal 2017 ha affiancato quest'ultimo incarico con un ruolo nella segreteria confederale della Cgil, con delega all’organizzazione. Con il suo nuovo incarico, Ferrone guiderà l’organizzazione in un contesto socio-economico complesso, con l’obiettivo di rafforzare la presenza della Cgil nel territorio e affrontare le sfide lavorative del comprensorio Pollino-Sibaritide-Tirreno. L’elezione di Ferrone segna una continuità nell’impegno della Cgil per la tutela dei lavoratori e il rilancio economico della regione. Le sue competenze e l’esperienza maturata negli anni rappresentano un punto di partenza per il nuovo corso della segreteria comprensoriale.