Il consulente, alla guida di Kairos M&C, è stato selezionato dall'Intergruppo parlamentare presieduto da Alessandro Caramiello. Riconosciuto il lavoro al fianco delle piccole imprese e delle aziende familiari del Mezzogiorno

Un riconoscimento nazionale per chi, da oltre trent'anni, lavora accanto agli imprenditori. Antonello Gagliardi, amministratore e consulente senior di Kairos M&C srl, ha ricevuto alla Camera dei Deputati il Premio Eccellenze Italiane 2026, assegnato dall'Intergruppo parlamentare presieduto dall'onorevole Alessandro Caramiello.

Il premio rientra nell'ambito "Cultura d'impresa e crescita delle economie locali". Nella motivazione si sottolinea il suo impegno nel sostenere le aziende lungo i percorsi di sviluppo, diffondendo competenze manageriali, capacità organizzativa e visione strategica. Un lavoro che punta a far crescere le realtà produttive del territorio, accompagnandole verso modelli più solidi e competitivi, e che si sposa con la missione dell'Intergruppo: rafforzare piccole imprese e attività familiari per difendere l'occupazione, dare continuità alle economie del Sud e frenare l'impoverimento dei territori.

Kairos M&C è una società di consulenza di direzione aziendale. Il team guidato da Gagliardi riunisce professionisti con esperienza maturata in piccole e medie imprese dei settori bancario, assicurativo, legale, industriale e commerciale, e segue aziende di diversi comparti, start up comprese. L'affiancamento copre tutte le funzioni aziendali: gestione delle risorse umane, finanza ordinaria, strutturata e agevolata, organizzazione e riorganizzazione di imprese e gruppi, fino ai modelli organizzativi 231 e al Rating di Legalità.

«Ricevere questo premio alla Camera dei Deputati, dopo essere stato selezionato dall'Intergruppo parlamentare presieduto dall'onorevole Caramiello, è stata una soddisfazione enorme», racconta Gagliardi. Un traguardo che il consulente non considera solo personale: «È frutto del mio lavoro, di quello di mia moglie Nunzia e dei miei collaboratori».