Nella nuova puntata di LaC Economia Concetta Schiariti andrà in provincia di Cosenza alla scoperta di antiche tecniche artigianali

Valorizzare la nostra identità, per farne un elemento di forza, genera economia sul mercato nazionale ed estero. Nel reportage di LaC Economia (lunedì 5 marzo, ore 13.30), a cura di Concetta Schiariti, andremo a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, per seguire le trame della lavorazione di tappeti e arazzi nella bottega artigianale del maestro Caruso che si ispira al pensiero di Gioacchino da Fiore per realizzare le sue opere d’arte. Per noi è stata anche l’occasione per visitare l’Abbazia Florense e il Centro internazionale di studi gioachimiti.