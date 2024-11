Novanta milioni di euro da impegnare in misure relative a piccole e medie imprese, tra queste anche azioni per l’artigianato con aiuti fino a 25mila euro finalizzati alla riqualificazione del personale e fino a centomila euro per il sostegno ai salari. Sono alcuni dei dati snocciolati dall’assessore al Lavoro e allo Sviluppo economico Fausto Orsomarso durante l’incontro le organizzazioni di rappresentanza dell’artigianato, Confartigianato, Cna e Casartigiani.

Presenti i segretari regionali delle tre federazioni, Silvano Barbalace per Confartigianato Calabria, Giuseppe Vivace per CnA Calabria e Giovanni Aricò per Casartigiani. Quasi pronto, ha sottolineato il membro della giunta, anche il bando sulla digitalizzazione del sistema imprese per investimenti fino a 70 mila euro. Consentirà di accompagnare chi intende rimanere in Calabria ed investire sulla propria creatività e il proprio coraggio per aprire una attività il bando dell’auto impiego che potrà contare fino a 50 mila euro di micro credito (il 70 per cento a fondo perduto).

Pronto anche il bando che riguarda l’imprenditoria femminile: un progetto che finanzierà venti grandi progetti da 500mila euro. Positivo il giudizio complessivo dei rappresentanti delle tre organizzazioni per le tante azioni annunciate di cui hanno condiviso le finalità in attesa di poter esprimere un giudizio più tecnico nel merito dei singoli bandi che saranno pubblicati.