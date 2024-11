Taglio del nastro per “Artigiano in Fiera”, il più importante evento fieristico internazionale dedicato all’artigianato e alle piccole imprese. A Fiera Milano Rho, da oggi e fino all’otto dicembre, sarà possibile visitare (gratuitamente) la manifestazione unica nel suo genere, carica di positività, di bellezza e di bontà, concepita da sempre con una suddivisione espositiva per territori (presenti tutte le regioni italiane, l’Europa e il resto del mondo).

La Regione Calabria, in tutto ciò, è riuscita - meritatamente - a ritagliarsi un ruolo da protagonista: grazie alla sinergia dei Dipartimenti Sviluppo Economico e Agricoltura, è presente con una grande area espositiva di oltre 1.600 metri quadri per valorizzare e promuovere le ricchezze del territorio.

Calabria Straordinaria Calabria Straordinaria Calabria Straordinaria Calabria Straordinaria Calabria Straordinaria Calabria Straordinaria



Il Padiglione 3 è un vero e proprio richiamo di suoni, profumi, colori, arte e cibo (tanto cibo). Le eccellenze dell’agroalimentare sono riuscite a catalizzare, in questo primo giorno, l’attenzione e l’entusiasmo di centinaia di visitatori. Dal bergamotto di Reggio Calabria alla ‘nduja di Spilinga, passando per lo stocco di Mammola, il pecorino del Monte Poro, il cedro della fascia tirrenica cosentina. Ma non solo, tanti artigiani sorprendono i visitatori intagliando il legno, creando gioielli dal vivo, lavorando l’argilla al tornio con una maestria d’altri tempi. Insomma, una Calabria operosa e ricca di storia, che si mette in vetrina con fierezza e orgoglio.

A Milano “Artigiano in fiera”, il più importante evento fieristico internazionale dedicato all’artigianato e alle piccole imprese. La Regione Calabria è

presente con una grande area espositiva per valorizzare e promuovere le tante eccellenze del territorio.

«Siamo molto soddisfatti. È un piacere poter sottolineare che sono ben 135 gli artigiani che partecipano con la collettiva regionale ad Artigiano in Fiera. Un vero e proprio record – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Attrattori culturali Rosario Varì – abbiamo chiesto all’Ente Fiera di poter ampliare il numero dei partecipanti per dare la possibilità a tutti gli artigiani calabresi che hanno risposto alla manifestazione di interesse di far conoscere, in una vetrina internazionale di successo, la straordinaria bellezza della propria arte e il sapore dei loro prodotti di eccellenza».



Entusiasmo espresso anche dall’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, presente a fianco delle aziende agroalimentari di qualità: «Questa è una grandissima manifestazione con tantissime presenze. Siamo in una delle città più grandi del nostro Paese, ed è chiaro che la Calabria deve esserci. Un ottimo lavoro in tal senso è stato svolto dall’assessore Rosario Varì che ha organizzato al meglio la presenza della nostra regione. In fiera ci sono tante aziende del settore agroalimentare: 110 su 135 totali. Aziende che “fanno bene i compiti a casa” e vengono qui a esporre e vendere i loro prodotti con sempre crescente successo. Noi vogliamo questo - conclude Gallo -, vogliamo promuovere e comunicare una regione straordinaria che ha straordinarie e incredibili potenzialità che vanno solo raccontate».