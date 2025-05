Ha preso il via ieri a Milano l’attesissimo evento “Artigiano in Fiera Anteprima d’Estate”, una sorta di spin-off del più noto “Artigiano in Fiera”, che nell'ultima edizione ha coinvolto circa 2.800 espositori da 90 Paesi e oltre un milione di visitatori. La manifestazione, da sempre una vetrina d’eccellenza per i mestieri artigianali, vede - anche in questa occasione - una massiccia partecipazione della Calabria, con oltre 100 micro e piccole aziende.

Un’opportunità importante di promozione e valorizzazione incentivata dalla Regione Calabria e concretizzata grazie alla sinergia tra i Dipartimenti Sviluppo Economico e Agricoltura.

Varì: «Una scommessa vincente»

«Questa è l’edizione zero, una vera e propria scommessa - afferma l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Rosario Varì - e sono sicuro che la vinceremo tutti insieme. Gli artigiani calabresi continuano a puntare molto su questo evento, e il numero massiccio dei partecipanti lo dimostra. I nostri prodotti sono davvero molto apprezzati e sono anche tanti i visitatori attratti dalle immagini che proiettiamo qui in fiera e che ritraggono le bellezze paesaggistiche del nostro territorio. Auspichiamo che le tantissime visite negli stand della nostra regione da parte di visitatori di tutto il mondo si tramutino in occasioni di turismo».

«Siamo, inoltre, felici di aver concretizzato un altro obiettivo prefissato da tempo: raggiungere una significativa sinergia con la Città Metropolitana di Reggio Calabria (identificata con il claim “Anima Autentica”). Da quest’anno - conclude l’assessore regionale - la Calabria è una, unita; e più ci mostriamo uniti e più riusciamo a rappresentarla al meglio».

Importanza di fare rete sottolineata anche da Domenico Mantegna, consigliere delegato della città metropolitana di Reggio Calabria: «Già con tutto Food abbiamo inaugurato questo rapporto di collaborazione con la Regione Calabria che, oggi, prosegue con Artigiano in Fiera. Ringrazio l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Rosario Varì, e l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, per il grande lavoro che portano avanti ormai da tempo e per questo accordo che ci permette di essere molto più forti, più incisivi e ad implementare i servizi a supporto degli artigiani agevolando anche l’utenza e i buyer internazionali».