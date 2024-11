Il flash mob si è svolto in mattinata davanti al municipio. Chiesto un incontro con il sindaco per discutere delle riaperture dei nido e delle ludoteche

Flash mob, questa mattina, davanti al municipio di Cosenza, promosso da Fp Cgil, Fisascat Cisl e dalle educatrici degli asili nido e delle ludoteche per sensibilizzare l’amministrazione comunale sulla necessità di riaprire le strutture per sperimentare nuove forme di socialità tra i bimbi. Le manifestanti chiedono un incontro con il sindaco per discutere su come affrontare la riapertura dei nidi e delle ludoteche pubbliche a settembre. Inoltre si fa l'ipotesi di poter sperimentare le linee guida già da luglio, in modo da essere pronti per affrontare l’intero anno scolastico 2020-2021.