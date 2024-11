Arriva la stabilizzazione per 69 unità di personale precario in servizio all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 75/2017 che consente alle amministrazioni pubbliche di assumere a tempo indeterminato quelle figure reclutate con selezioni pubbliche o procedure concorsuali, in servizio in data successiva all’entrata in vigore della Legge 124/2015 e che al 31 dicembre 2020 abbiano maturato almeno 36 mesi di servizio anche non continuativi nell’arco degli ultimi otto anni.

Le figure stabilizzate

La relativa delibera sottoscritta dal commissario straordinario Vincenzo La Regina, dal direttore amministrativo, Maurizio Friolo, e dal direttore sanitario, Martino Rizzo, è già pubblicata sull’albo pretorio dell’ente. Nel complesso si tratta di 49 infermieri, 14 tecnici sanitari, un dirigente medico, due ostetriche, un dirigente biologo, un operatore socio-sanitario e un logopedista.

Adesso tocca agli altri precari

Soddisfazione è stata espressa dal sindacato Usb: «Finisce la precarietà lavorativa per quasi settanta persone – si legge in una nota – Persone sottoposte ad anni di sacrifici adesso dipendenti a tempo indeterminato ai quali va il nostro sincero augurio». L’Usb poi ricorda la condizione di altre sacche di precari i cui contratti sono in scadenza a luglio: «Restiamo in mobilitazione – si conclude il comunicato – per la proroga di questi contratti e per avviare un piano straordinario di stabilizzazioni e assunzioni che restituisca dignità ai lavoratori e ai pazienti calabresi».