Resta chiuso nel suo impenetrabile fortino il dirigente dell’ufficio scolastico Luciano Greco. Non riceve gli insegnanti, non concerta con i sindacalisti, non risponde ai giornalisti, non spiega come mai, quando il calendario segna il 24 ottobre, ci sono spezzoni di cattedre ancora da assegnare. E anche alla richiesta di accesso agli atti di un Deputato, dicasi deputato della Repubblica, risponde picche.

Negato l'accesso agli atti

In linea con i tempi biblici con cui sono state condotte le operazioni di assegnazione dei docenti in provincia di Cosenza, per esprimere il diniego, Greco impiega la bellezza di 47 giorni. Il motivo? La qualifica di parlamentare non è sufficiente ad attribuire la titolarità di un interesse utile a legittimare l’accesso. Nella circostanza specifica il pentastellato Alessandro Melicchio avrebbe voluto visionare la pianta organica dell’ATP con personale effettivo, il piano ferie 2018, il numero di distaccamenti con le relative funzioni, il numero di docenti di sostegno richiesti per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. Probabilmente altro effetto sortirà l’interrogazione avanzata dal parlamentare al ministro dell’Istruzione sulle inefficienze dell’ex provveditorato e che potrebbe indurre il titolare del Dicastero a disporre un’ispezione.

