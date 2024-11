Il consigliere regionale Orlandino Greco chiede al governatore di avviare una commissione d'inchiesta all'Asp di Cosenza per valutare la legittimità delle recenti assunzioni.

Cosenza, Assunzioni all'Asp - Orlandino Greco (Oliverio presidente) chiede un drastico intervento del governo regionale sull'Asp di Cosenza, per valutare la regolarità delle assunzioni alla vigilia delle recenti elezioni regionali.



"In questo particolare momento storico non si può in alcun modo mettere in discussione la sacralità del lavoro. Tuttavia, è necessario chiarire le zone d'ombra emerse nelle ultime settimane sull'assunzione dei 133 precari all'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza - ha dichiarato il consigliere regionale - Sono sempre più numerosi, infatti – aggiunge – i retroscena, veri o presunti, che emergono dai mass media sulle procedure seguite per l'assunzione di questi lavoratori. Sarebbe oltremodo offensivo per tutti i calabresi onesti, se le indiscrezioni rispetto a presunti voti di scambio fossero vere. C'è un mondo intero, quello del precariato, quello di migliaia di uomini e donne che da decenni faticano ad arrivare con tranquillità a fine mese, che guardano a questa storia con grande tristezza e rammarico. La sensazione è di essere stati beffati per l'ennesima volta. Senza voler entrare nella vicenda giudiziaria, sulla quale, sono certo, le Procure di Cosenza e Castrovillari faranno chiarezza è indispensabile che anche la politica regionale intervenga al più presto per sgomberare ogni possibile dubbio. È curioso, in tal senso, che a invocare giustizia siano i politici di Ncd e Forza Italia che, all'epoca dei fatti, ricoprivano posizioni di grande rilevanza nel governo regionale guidato da Scopelliti".



"Sono sicuro che il presidente Oliverio difenderà con forza le opportunità di coloro che perseguono i loro obiettivi attraverso percorsi di legalità - conclude Orlanino Greco - e, seguendo questa direzione, metterà in campo tutte le azioni politiche e amministrative utili a dare una conclusione a questa intricata faccenda".