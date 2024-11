Si è tenuta, questa mattina, al centro agroalimentare di Lamezia Terme l’iniziativa denominata ‘Welfare to Work’ alla presenza del governatore Mario Oliverio e dell’assessore regionale al Lavoro Carlo Guccione

Nuova iniziativa della Giunta Regionale per l'aggredire la disoccupazione in Calabria attraverso lo strumento dei Fondi Europei. Stamane al centro agroalimentare di Lamezia Terme, Carlo Guccione e Mario Oliverio hanno presentato un'iniziativa denominata "welfare to Work" -"La Calabria in rosa", nella quale sono state firmate convenzioni con oltre 400 aziende calabresi finalizzate all'assunzione di donne fino a 35 anni. In sostanza sono stati riaperti i termini del bando finalizzato a questa iniziativa, in quanto non erano stati raggiunti gli obiettivi che sono stati prefissati, ciò consentirà di spendere i fondi e amplierà la possibilità di recuperare nuovi spazi occupazionali.

