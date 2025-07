VIDEO | Le procedure già si annunciano particolarmente complesse per via della presenza di diversi elenchi da cui attingere. In tutta Italia oltre 48mila i posti a tempo indeterminato che verranno coperti

Nuove assunzioni nella scuola. Per l’anno scolastico 2025/2026 ci si prepara ad una massiccia iniezione di insegnanti. Su scala nazionale sono 48.504 le assunzioni a tempo indeterminato previste dal ministero dell’Istruzione per colmare le carenze di organico. In Calabria sono 1.137 le nuove immissioni in ruolo.

Tuttavia, le procedure già si annunciano particolarmente complesse per via della presenza di diverse graduatorie e concorsi di merito da cui bisognerà attingere. In ogni caso, le operazioni dovrebbero concludersi entro il 31 luglio, a fine mese.

Secondo la Cgil, uno dei punti più rilevanti del provvedimento sono le modifiche al sistema di reclutamento dei docenti. Le novità riguardano l’integrazione delle graduatorie dei concorsi Pnrr, ampliate fino al 30% dei posti disponibili e la creazione di elenchi regionali per coloro che hanno superato i concorsi ordinari a partire dal 2020. Elenchi che saranno utilizzati in caso di esaurimento delle graduatorie per le assunzioni.

Allo scopo di correggere alcune criticità emerse in fase di reclutamento la Flc Cgil ha presentato una serie di emendamenti al testo che adesso è in fase di conversione in legge in Parlamento. In particolare, si chiede la creazione di graduatorie permanenti per i concorsi Pnrr 2023 e 2024, che includano tutti gli idonei, e il rispetto dell’ordine cronologico dei concorsi nelle immissioni in ruolo.

E anche a livello territoriale non mancano dubbi e criticità, vi sarebbero errori nelle graduatorie che creerebbero disparità tra i candidati.