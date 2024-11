I commissari liquidatori della Sorical, la società mista a partecipazione pubblica che gestisce le risorse idriche in Calabria, saranno auditi dalla Commissione speciale Vigilanza del Consiglio regionale. L'audizione dei commissari, Luigi Incarnato e Baldassarre Quartararo, è in programma il prossimo 20 marzo e sarà dedicata alle varie tematiche che riguardano la gestione della Sorical, compresa quella del personale, al centro nelle ultime settimane di polemiche politiche e sindacali, e, in generale, alle prospettive future del settore idrico in Calabria. Lo scorso 6 marzo, tra l'altro, i commissari liquidatori di Sorical sono stati già auditi dalla seconda commissione "Bilancio e Programmazione" del Consiglio regionale.

