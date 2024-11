“Creare alte competenze professionali tra i docenti”. E’ l’obiettivo del corso di formazione per gli insegnanti di sostegno di bambini disabili organizzato dalla Cooperativa “Batti Cinque” presieduta dal dottor Andrea Guido, in collaborazione con l’istituto comprensivo “Taverna” di Montalto Uffugo. La presentazione del corso si terrà sabato 27 ottobre, alle 9:00 alla delegazione municipale di Montalto Uffugo Scalo, via B. Croce 75. Al corso, indirizzato ai bambini in difficoltà, si potrà aderire attraverso la “carta del docente”.