Nella nostra Regione continuano a farla da padrone i mezzi a benzina e gasolio. La provincia più “verde” è Crotone, la meno ecologica Vibo Valentia

CATANZARO - Le auto ecologiche in circolazione in Calabria sono il 3,1% del parco circolante totale. Questo dato emerge da un'elaborazione dell'Osservatorio Federmetano (struttura di ricerca sul metano per autotrazione) su dati Aci. Su un totale di 1.211.231 di auto circolanti in Calabria quelle elettriche, ibride, a metano e a gpl sono 37.623 (che corrispondono, come si diceva, al 3,1% del parco), mentre quelle a benzina e a gasolio sono 1.173.608, e cioe' il 96,9% del parco circolante. Se si considerano i dati provinciali emerge che la provincia calabrese in cui vi e' la percentuale maggiore di auto ecologiche e' Crotone (3,3%), seguita da Cosenza e Catanzaro (3,2%), Reggio Calabria (3%) e Vibo Valentia (2,7%). A livello nazionale, le auto ecologiche circolanti nel nostro Paese sono solo il 7,5% del parco, mentre quelle a benzina e a gasolio rappresentano ben il 92,5% del parco circolante. Dall'elaborazione dell'Osservatorio Federmetano emerge con estrema chiarezza che le auto alimentate a metano, a gpl, ibride ed elettriche nel nostro Paese rappresentano ancora una quota marginale del parco circolante, ma in rapida crescita, soprattutto per merito della crescente affermazione del metano. A farla da padrone sono ancora le auto a benzina e gasolio, che pero', purtroppo, sono piu' inquinanti di quelle alimentate con carburanti alternativi. A questo bisogna aggiungere che il parco circolante nel nostro Paese e' particolarmente vecchio, e quindi la maggioranza delle auto in circolazione ha livelli di emissioni nocive particolarmente alti. Come fare, quindi, per ridurre in tempi brevi l'impatto ambientale del parco di autovetture in circolazione? Una soluzione efficace e' certamente puntare su una maggiore diffusione dei veicoli alimentati a metano, anche attraverso la trasformazione dei veicoli in circolazione.