«Il tema degli asili nido è sempre stato centrale per l'azione del Governo. Un passo in avanti fondamentale dopo anni di impegno che hanno portato al via libera del Decreto che ripartisce le risorse di cui potranno beneficiare Regioni e Comuni che fino ad oggi non erano in grado di fornire servizi sociali per assenza di risorse e programmazione che inevitabilmente aumentavano il divario tra nord e sud del Paese».

Lo afferma, in una dichiarazione, Dalila Nesci, del Movimento 5 Stelle, sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale.

«Inoltre, con la proroga del bando asili nido del Pnrr Istruzione - aggiunge Nesci - nel mese di marzo è stato presentato più del 76% delle domande da parte dei Comuni e il Sud, in quest'occasione, fa da traino. I servizi educativi potranno finalmente essere all'altezza degli standard europei: i bambini sono il nostro futuro, il nostro dovere è quello di aiutare e far capire agli amministratori locali e alle Istituzioni che lo Stato ha investito delle risorse che possono migliorare la vita delle generazioni future».