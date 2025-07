Anche in agricoltura occorre pensare al ricambio generazionale e così come avviene nelle altre regioni, la Calabria ha presentato un suo bando specifico rivolto al primo insediamento di giovani agricoltori, con l’obiettivo di favorire l’avvicendamento sui terreni coltivati, sostenendo l’imprenditoria giovanile.

Gianluca Gallo

«È un bando fondamentale per la programmazione 2023-27, un bando che insedierà tantissimi nuovi giovani, per il quale dotiamo 40 milioni di euro, ma che sarà il primo di una serie di bandi se questa misura, come noi crediamo, tirerà al meglio, perché noi vogliamo che tanti giovani si insedino in agricoltura».

Francesco Chiellino

«Possono accedere le persone con una età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti – ha aggiunto il direttore generale vicario del Dipartimento Agricoltura Francesco Chiellino – ci sono una serie di criteri di selezione che premiano soprattutto i giovani che hanno svolto già per almeno un triennio, anche se non consecutivo, attività nel comparto agricolo, ma vengono premiati anche i giovani che hanno un livello di formazione medio-alto. Il bando è già in pubblicazione e resterà aperto per tutto il mese».

Sono 40 i milioni di euro in dotazione, facendo tesoro di qualche ingenuità emersa nella misura precedente.

La nostra regione ha potenzialità enormi, però mancano le imprese e i giovani imprenditori. E così l’assessore Gianluca Gallo ha messo in campo un piano strategico per sostenere le nuove attività, con un pacchetto ingente di finanziamenti

Puntiamo a coinvolgere 400 giovani

«Con quella misura risalente al 2018 – ha aggiunto Gallo – abbiamo insediato circa 400 nuovi giovani che stanno completando gli investimenti; con questa nuova misura noi ne insedieremo subito almeno 400 (già una ventina le domande pervenute ndr) ma anche più di 400, ai quali daremo un contributo praticamente a fondo perduto di 70mila euro per l’esecuzione del loro progetto e di 30mila euro a titolo di premio a chiusura».

Siccità e spopolamento incombono: perché un giovane dovrebbe decidere di darsi all’agricoltura? «Perché – risponde convinto Gallo – in questo momento c’è anche entusiasmo, c’è attenzione rispetto all’agricoltura calabrese, perché i giovani hanno una marcia in più. Obiettivamente noi vogliamo che in una agricoltura 4.0, che ormai guarda anche all’intelligenza artificiale, ci siano tanti giovani che riescono a coniugare una grande tradizione agricola e rurale con l’innovazione».

Polemica incendi

Ultimo passaggio rivolto verso la polemica con l’opposizione (leggi Pd) che ha definito la regione in ginocchio per via dei primi dati sugli incendi. «Io credo invece che per molti versi si tratti di numeri già migliori rispetto allo scorso anno – ha chiuso sornione l’assessore alla Forestazione – evidentemente gli “amici” del Pd interpretano i dati a modo loro...».

Domande e requisiti

Le domande di sostegno dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica della Regione Calabria, a partire dalle ore 17.00 del 1° luglio 2025 e fino alle ore 17.00 del 31 luglio 2025.

La documentazione completa e la modulistica necessaria sono consultabili sul sito ufficiale del PSR Calabria.