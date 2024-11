Prende forma la Città dello sport di Cosenza pensata da Mario Occhiuto. L’amministrazione comunale di Palazzo dei Bruzi, secondo quanto riferisce una nota della portavoce, ha pubblicato il bando per la costruzione del nuovo stadio e la riqualificazione di tutto l’asse stradale e fluviale circostante.

Asse baricentrico per l'area urbana

«Sarà un’opera colossale – annuncia il sindaco – perché saranno impegnati circa cinquanta milioni di euro per un progetto di rigenerazione urbana di una zona baricentrica rispetto alla stessa area urbana, tra Cosenza, Rende e Castrolibero, lungo il Campagnano. Una nuova rete ecologica cittadina con percorsi pedonali e attrezzati, piste ciclabili, luoghi d’interesse lungo il fiume, che saranno collegati trasversalmente al Parco del Benessere che è in corso di realizzazione – spiga Occhiuto - Il nuovo stadio San Vito-Gigi Marulla sarà un’opera di grande qualità architettonica, un nuovo segno identitario della città, posto in una prospettiva strategica sul viale. Sarà un edificio polivalente per lo sport e lo spettacolo, con sei sale cinematografiche, grandi spazi commerciali, palestre e centri di riabilitazione sportiva e per la salute, musei dello sport, spazi dedicati alle associazioni sportive, un grande anfiteatro coperto per spettacoli ed eventi musicali».

Ricadute positive sulle periferie urbane

«Questo progetto inciderà moltissimo nel processo di rigenerazione urbana delle aree marginali perché confina con i quartieri popolari dello stadio, di San Vito e di via Popilia ultimo lotto, dove sono previste contestualmente – conclude il sindaco - altre opere del Piano Periferie. Porteremo pezzi di città multifunzionali di grande qualità urbana nelle zone più marginali e dimenticate».