Traffici in costante diminuzione nonostante l'istituzione della Zona economica speciale e diminuzione delle quote di mercato nel Mediterraneo. Pessime notizie per lo scalo gioiese dal rapporto sull'economia calabrese

Continuano a diminuire i traffici del porto di Gioia Tauro che, secondo quanto è riportato nel rapporto sull'economia calabrese di Bankitalia, ha perso il primato della movimentazione di container in Italia a favore di Genova. Sono venute meno in questo modo anche ulteriori quote di mercato rispetto agli altri principali scali del Mediterraneo.

Gioia Tauro in questo momento è al nono posto nonostante l'area portuale sia interessata dall'istituzione della Zona economica speciale che ha l'obiettivo di attrarre nuovi investimenti in regione, ma secondo lo stesso rapporto l'esperienza internazionale suggerisce che non bastano gli incentivi per assicurare il successo della Zes.