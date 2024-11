Confermato il rifinanziamento del porto di Belvedere Marittimo, per lavori che vanno dalla messa in sicurezza al potenziamento della viabilità di accesso. L’obiettivo è stato raggiunto grazie al lavoro certosino e all’impegno costante e determinante del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Francesca Impieri, che unitamente al sindaco Vincenzo Cascini e all’intera amministrazione comunale, esprimono grande soddisfazione e rivolgono un sincero ringraziamento al presidente Roberto Occhiuto per aver accolto e dato seguito alle richieste relative al progetto dell’infrastruttura portuale della cittadina tirrenica.

5 milioni di euro da investire

Le azioni intraprese, che hanno sensibilizzato con grande efficacia il governatore della Calabria, hanno portato alla conferma del progetto originariamente finanziato nel 2016 nell'ambito del Por Calabria FESR-FSE 2014-2020 ASSE VII. Questo intervento è stato recentemente incluso nella Programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, come previsto dalla DCIPESS n. 17/2024, con un importo di 5.000.000 di euro.

Il prossimo step

Il prossimo passo sarà la conclusione della Conferenza di Servizi, avviata nel 2019 e caratterizzata da un complesso e lungo iter burocratico e amministrativo. La definizione di tale procedura è stata, infatti, subordinata all'ottenimento della Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) da parte del Ministero della Transizione Ecologica, senza la quale il Comune non ha potuto dare avvio ai lavori previsti. Con il completamento di questo processo, sarà dunque possibile procedere con una rapida realizzazione e ultimazione del progetto presentato.

La sinergia con la Regione Calabria

Il vicesindaco Francesca Impieri ha così commentato: «Ho lavorato alacremente per raggiungere questo importante risultato, frutto di un impegno costante e di una stretta collaborazione con la Regione Calabria. Il rifinanziamento del porto di Belvedere Marittimo rappresenta una vittoria per l'intera comunità. Questo intervento permetterà di realizzare una struttura portuale moderna, efficiente e attrattiva, in grado di sostenere e incentivare il turismo e il commercio locale. Con questo passo ambizioso, la nostra cittadina si proietta verso un futuro di rilievo, diventando una meta di riferimento lungo l'intera costa e per tutta la Calabria».

Un grande traguardo per la comunità belvederese

Il Sindaco Cascini, da parte, sua ha affermato: «Solo con tenacia e determinazione si raggiungono obiettivi di così grande rilevanza. Questo finanziamento rappresenta un traguardo significativo per lo sviluppo e la modernizzazione della nostra cittadina. Una volta completato, il porto diventerà un polo strategico per l'economia locale e un simbolo di progresso per Belvedere Marittimo. Insieme agli altri cantieri infrastrutturali in corso, stiamo plasmando il nuovo volto della nostra città. Ringrazio sentitamente tutti coloro che hanno contribuito a questo successo e assicuro che continueremo a impegnarci con tutte le nostre forze per realizzare progetti e mettere in campo azioni che possano garantire un futuro più prospero per l’intera cittadinanza».