Questo il progetto “Sun city”, finanziato da Fondazione con il Sud. La struttura apparteneva al “re dei videopoker” Campolo

Trasformare l’ex bowling di via Emilio Cuzzocrea, bene confiscato al cosiddetto re dei videopoker Gioacchino Campolo, in un centro civico polivalente e di aggregazione sociale. E’ questo l’ambizioso obiettivo del progetto ‘Sun city’ finanziato da Fondazione con il Sud che riunisce tre realtà del territorio reggino e verrà presentato in una conferenza stampa il 18 novembre alle ore 9.30 nell’Aula Magna dell'istituto "Panella Vallauri.

Il progetto

Ripartono le attività di Arci Reggio Calabria (soggetto capofila), Associazione Artemide e Cooperativa Cisme affinché, quello che un tempo era un luogo di ludopatie, diventi un punto di riferimento per i giovani e non solo, della città. Nell’ottica di fare rete, anche quest’anno continua la collaborazione con l’Istituto ‘Panella Vallauri’ grazie alla disponibilità del dirigente scolastico Anna Nucera, della coordinatrice del progetto per la scuola Maria Carmela D’Elia e i docenti Manuela Turano, Grazia Costantino e Nicola Ielo.

Il coinvolgimento delle scuole

Dopo aver contribuito alla campagna di comunicazione ‘Stràich’ e all’attività di smontaggio di slot machine all’interno del bene confiscato, adesso oltre cento alunni, saranno i protagonisti di nuovi laboratori. Le classi coinvolte, la IV A di Grafica e comunicazione, la III e IV di Sistema moda e la IV di Meccanica e Meccatronica parteciperanno alla costruzione del nuovo spazio e alla creazione di un evento di animazione territoriale che esca dal circuito scolastico e coinvolga tutta la città dello Stretto.

Tutti i dettagli verranno spiegati nel corso della conferenza stampa, alla quale interverranno: Anna Nucera, Dirigente scolastico Istituto ‘Panella Vallauri’; Irene Calabrò, Assessore alla Valorizzazione del Patrimonio culturale Comune Reggio Calabria; Davide Grilletto, presidente Arci Reggio Calabria; Maria Carmela D’Elia, coordinatrice progetto per la scuola. Docenti e rappresentanti di tutte le realtà coinvolte nel progetto.