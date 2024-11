Il consigliere regionale esprime la sua soddisfazione per l’attivazione del servizio

«Un'altra buona battaglia condotta con serietà e tenacia, un altro buon risultato. Dal prossimo 16 settembre sarà attivato il servizio ferroviario Freccia Sibari-Bolzano (con fermate a Paola, Scalea, Salerno, Napoli, Roma, Firenze, Bologna e Verona): dopo 2 anni di confronto con Trenitalia, dopo la meritoria destinazione di fondi Ue approvata il mese scorso dalla Giunta regionale e dal presidente Oliverio, si è giunti, finalmente, alla giusta soddisfazione di un sacrosanto diritto sia per la Sibaritide, sia per l'Alto Tirreno».



Esprime la sua soddisfazione il consigliere regionale Domenico Bevacqua «per il compimento di un progetto - é detto in un comunicato - la cui proposta di attivazione era stata, a suo tempo, oggetto di una discussione nella Commissione consiliare da lui presieduta e condivisa all'unanimità da tutti i componenti. Grazie, poi, all'accordo con un'azienda di trasporti - afferma Bevacqua - sarà possibile anche usufruire di un biglietto unico che, con soli 3 euro aggiuntivi, garantirà il servizio navetta che permetterà di collegare Sibari con Corigliano-Rossano».



«Desidero esprimere il mio sentito ringraziamento - dice ancora il consigliere regionale - all'assessore Musmanno che tanto si è speso, con la consueta competenza, per il raggiungimento dell'obiettivo organico e complessivo e che non ha fatto mai mancare la sua disponibilità per una chiara e completa interlocuzione interistituzionale».