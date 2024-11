La Sacal, società di gestione dell’Aeroporto, presenta il bilancio del 2014 e segnala un altro aumento dei passeggeri

Lamezia Terme - Il 2014 si è chiuso con una buona notizia per la Sacal, la società di gestione dell’Aeroporto di Lamezia Terme che, nel mese di dicembre, ha fatto registrare un altro e deciso aumento di passeggeri: +13,32 % rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Questo, quando già lo scorso mese di novembre (sempre rispetto all’analogo mese dell’anno 2013) aveva segnato un +15,59%. I passeggeri totali (arrivi e partenze) passano dai 137.703 di dicembre 2013, ai 156.025 di dicembre 2014: con un aumento di unità 18.322, e il citato, ragguardevole aumento percentuale.



L’ottima performance del mese di dicembre conclude un intero anno positivo per l’aeroporto di Lamezia Terme che, dal mese di gennaio, ha visto aumentare in maniera progressiva le percentuali dei volumi di traffico. Rispetto all’anno precedente, infatti, il 2014 si chiude con 2.404.248 passeggeri, pari al 10.54% in più con un incremento di 229.304 unità. Anche il numero dei voli presenta un notevole sviluppo pari al 12,23%; voli che passano da 16.681 del 2013 a 18.721 del 2014.



“E’ stato un anno decisamente positivo per l’aeroporto di Lamezia Terme e per la Sacal - commenta il presidente della società di gestione dello scalo- Massimo Colosimo - non solo per i confortanti dati di traffico, raggiunti grazie a un intenso lavoro di consolidamento dei rapporti con le compagnie già esistenti e la ricerca di nuovi vettori, concretizzata con l’accordo stipulato, tra i più importanti, con Lufthansa. Il 2014 è stato l’anno in cui le nostre attività si sono concentrate sullo sviluppo dell’intero sistema aeroportuale. A partire dall’aerostazione resa più moderna grazie a un incisivo restyling che, oltre a riorganizzare la gestione dei flussi passeggeri, ha consentito l’apertura di nuovi esercizi commerciali. Sono stati acquistati nuovi monitor informativi voli e attrezzata una parete con vidiwall per la messa in onda delle news regionali in tempo reale grazie alla collaborazione con un network locale.”



Il 2014 è stato anche l’anno in cui il progressivo aumento del traffico passeggeri ha evidenziato, come è stato più volte chiarito, che lo scalo risulti ampiamente sottodimensionato rispetto al volume di passeggeri e movimenti aerei in essere. In attesa della nuova aerostazione, per la quale i gli avvisi di gara, per il primo lotto funzionale, dovrebbero essere banditi nel 2015, per cercare di gestire al meglio gli incrementi di traffico la Sacal ha chiesto e ottenuto da Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile) l’inserimento tra gli aeroporti a “orari facilitati” .