VIDEO | Mai come in questo 2019 la kermesse è stata baciata dal sole. Il clima primaverile ha favorito una nutrita affluenza di visitatori

Mai come quest’anno la Fiera di San Giuseppe è stata baciata dal sole. Le temperature primaverili hanno favorito un’affluenza notevole, stimata in oltre centomila visitatori. Piante e fiori, piatti e stoviglie, mobili e vimini, abbigliamento e dolciumi, la millenaria kermesse è un richiamo per l’intera provincia. Con qualche difficoltà a causa del cantiere della metro posto a ridosso di buona parte delle bancarelle. Ecco alcune impressioni raccolte tra gli espositori.