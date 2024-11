Il miglioramento ha consentito già da gennaio del 2016, di ridurre la tariffa applicata ai Comuni del 10,30 % rispetto al 2015

L’Assemblea del soci di Sorical Spa ha approvato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015. L’esercizio chiuso ha fatto registrare un netto miglioramento del quadro economico e finanziario che, come effetto immediato, ha consentito già da gennaio del 2016, di ridurre la tariffa applicata ai Comuni del 10,30 % rispetto al 2015.

In assemblea la Regione Calabria, che detiene il 53,5%, è stata rappresentata dal Capo della Segreteria del Presidente Mario Oliverio, Franco Iacucci, mentre il socio privato, Acque di Calabria S.p.a., è stato rappresentato dall’ingegnere Guido Turconi.

All’assemblea hanno partecipato anche i Liquidatori Luigi Incarnato e Baldassare Quartararo.

In particolare, i dati consuntivati nel Bilancio approvato mostrano, anche per il 2015, una riduzione significativa rispetto ai dati del 2013 dei Costi generali del 14% ed in particolare dei Costi operativi dell’11% e un aumento degli incassi, triplicati rispetto al 2013 (erano del 53% nel 2014 sul 2013) che si attestano a 93,9 milioni di euro.

L’indebitamento consolidato ha subito un’ulteriore contrazione, passando dai 373 milioni di euro del 2014 a 229 milioni nel 2016 con una riduzione di 114 milioni di euro (-31%). Nel corso dell’Assemblea i due Liquidatori hanno tra l’altro esposto ai soci il piano di investimenti programmati per l’anno in corso, che prevede a consuntivo impieghi complessivi per 16 milioni di euro e gli esiti delle analisi di qualità delle acque svolte nel corso del 2015, che su un totale di 5.013 controlli, hanno riscontrato la conformità nel 97% dei casi.