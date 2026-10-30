In un momento ancora particolarmente difficile per le imprese dell’autotrasporto, Fedralog prende atto con soddisfazione dei primi passi compiuti dalla Regione Calabria a sostegno del comparto e, soprattutto, del rispetto degli impegni assunti e delle scadenze comunicate alla categoria. È quanto si legge in una nota.

Sono infatti arrivati due passaggi particolarmente importanti: la pubblicazione della Consulta regionale dell’Autotrasporto e la pubblicazione della piattaforma telematica per il bonus gasolio regionale, finanziato attraverso uno stanziamento di 10 milioni di euro destinato alle imprese del trasporto merci su strada.

La piattaforma sarà operativa dal 4 novembre 2026, consentendo alle imprese interessate di procedere con la presentazione telematica delle domande.

Fedralog esprime un particolare ringraziamento al presidente della Regione Roberto Occhiuto, all’assessore Antonio Montuoro e all’assessore Giovanni Calabrese, per l’attenzione dimostrata nei confronti del comparto e per aver dato seguito agli impegni assunti nelle scorse settimane.

«Per noi è importante sottolineare proprio questo aspetto: gli impegni assunti sono stati accompagnati da scadenze precise e, ad oggi, sono stati rispettati. È un segnale importante per un comparto che ha bisogno di certezze e di un confronto stabile con le istituzioni», dichiara Mario Pansini, coordinatore regionale di Fedralog.

Particolare importanza assume la Consulta regionale dell’Autotrasporto, che rappresenta finalmente una sede stabile di confronto tra la Regione, le rappresentanze delle imprese e gli altri soggetti istituzionali interessati.

Per Fedralog si tratta di un risultato atteso da anni e di un importante cambio di passo nel rapporto tra l’autotrasporto calabrese e le istituzioni regionali.

Finalmente il comparto potrà disporre di un luogo istituzionale nel quale affrontare con continuità le principali problematiche del settore: caro carburante, tariffe, liquidità, infrastrutture, rinnovo del parco veicolare, accesso al credito, formazione, sicurezza e competitività delle imprese.

«Sappiamo bene che i problemi dell’autotrasporto non sono risolti – prosegue Mario Pansini – ma la Consulta regionale e l’avvio della piattaforma per il bonus gasolio rappresentano un primo passo. Continueremo a lavorare affinché questo percorso produca ulteriori risultati concreti per le imprese calabresi».

Dieci milioni di euro e la Consulta regionale non possono da soli risolvere le difficoltà economiche che le aziende stanno attraversando, ma rappresentano un punto di partenza sul quale costruire un percorso più ampio.

In un periodo caratterizzato da forte sofferenza per molte imprese, questi due passaggi rappresentano una piccola luce in un momento particolarmente complesso e dimostrano che il confronto istituzionale, quando è accompagnato da impegni precisi e dal rispetto degli stessi, può produrre effetti utili alla categoria.

Fedralog ringrazia inoltre tutti gli autotrasportatori calabresi che hanno creduto in questo percorso, sostenuto la mobilitazione e dato fiducia alla Federazione.

Il lavoro, però, non termina qui.

Consulta regionale e bonus gasolio rappresentano l’inizio di un percorso, non il suo punto di arrivo.

Fedralog continuerà a lavorare con serietà e determinazione affinché a questi primi passi seguano ulteriori interventi strutturali e affinché l’autotrasporto calabrese possa finalmente contare su un confronto stabile, autorevole e continuativo con le istituzioni.