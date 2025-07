Poco meno di 9 milioni di euro per promuovere il ripopolamento dei paesi montani. La Regione Calabria ha pubblicato la graduatoria dei comuni ammessi ai finanziamenti previsti dal bando “Abita Borghi Montani Calabria”. Il finanziamento di cui beneficerà la Calabria proviene dal Fondo per lo sviluppo della montagna italiana ed è stata stanziata dal Governo nell’ambito di un progetto del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie. Ottantanove i comuni ammessi al finanziamento, diciannove gli esclusi. La provincia con il maggior numero di domande accolte è Cosenza (43), seguita da Catanzaro (26), Reggio Calabria (14), Crotone (4) e Vibo Valentia (2). Il Fosmit ha come obiettivo la realizzazione di interventi per la salvaguardia e per la valorizzazione della montagna, per lo sviluppo di attività agropastorali e per la riduzione dello spopolamento dei comuni situati nelle aree interne e periferiche.

Panorama del comune di Orsomarso (Cs)

Duecentonove milioni di euro la somma stanziata dal Governo a copertura dei progetti presentati in tutte le regioni italiane. L’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, responsabile anche delle tematiche legate alla salvaguardia e allo sviluppo delle Aree interne ha dichiarato che «il bando “Abita Borghi Montani Calabria” rappresenta un’occasione strategica per rilanciare i centri interni». «Ora la sfida passa ai comuni - ha detto Gallo – e confidiamo nella loro capacità di attivare in tempi celeri i bandi locali, coinvolgendo cittadini, famiglie e imprese interessate a tornare o trasferirsi nei borghi calabresi». Avvisi pubblici e manifestazioni di interesse possono partire da subito. Il termine ultimo per la pubblicazione dei bandi è il 30 settembre. L’assessore all’Agricoltura e alle Aree interne ha sottolineato che “Abita Borghi Montani Calabria” si inserisce in una «più ampia strategia regionale di rivitalizzazione delle aree interne e montane, attraverso politiche abitative, incentivi al trasferimento, sostegno all’imprenditorialità e alla rigenerazione urbana sostenibile».

Uno scorcio del centro storico di Fabrizia (Vv)

La Calabria è una delle regioni italiane con la più alta percentuale di abbandono dei paesi montani. Il fenomeno riguarda il 5,5% della popolazione residente, più del doppio della media nazionale. In Italia i comuni a rischio spopolamento sono 3.987, il 48,5% del totale (7.896). I comuni calabresi con numeri in rosso ormai consolidati da tempo sono 306, il 75,7% del totale (404) e sono tutti al di sotto dei 5.000 abitanti. I più colpiti dalla fuga di abitanti sono i comuni dell’interno (196) e i comuni periferici (97) ed ultra periferici (13).

L’elenco dei comuni ammessi al finanziamento