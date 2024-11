La consigliera regionale Sculco: «Non assicurare i fondi necessari al diritto allo studio significa incentivare la povertà»

«Sul diritto allo studio universitario non è consentito fare finta di niente o, peggio ancora, voltarsi dall’altra parte. E’ necessario, invece, in primo luogo da parte delle Istituzioni rappresentative e di governo della Calabria, prestare la massima attenzione e assicurare il sostegno necessario perché sia garantito il diritto costituzionalmente previsto a tutti gli studenti calabresi di accedere alla formazione universitaria». L’ha detto la consigliera regionale Flora Sculco (Calabria in rete), a margine dell'audizione del senatore accademico dell’Unical nel corso della seduta odierna della Commissione Bilancio.

"Dati allarmanti"

«In Calabria – fa presente la Sculco- solo il 38 per cento degli studenti universitari che hanno diritto alla borsa di studio (merito e basso reddito), ne beneficia; il resto degli studenti, pur essendo idoneo, è fuori. E’ un dato allarmante e che, soprattutto, rischia di incrementare la sfiducia in particolare modo fra i nostri giovani che o decidono di abbandonare la Calabria, impoverendola di risorse ed energie fresche, o, peggio, rinunciare alla formazione universitaria, innalzando così l’indice, già preoccupante, di povertà educativa».

!banner!

"Non ridurre lo spazio dei diritti"

«Abbiamo il dovere tutti di ampliare e non ridurre lo spazio dei diritti se è vero, come ampiamente dimostrato, che il tasso di laureati e capacità di innovazione e sviluppo economico e sociale vanno di pari passo. Non assicurare – conclude Flora Sculco- i fondi necessari al diritto allo studio significa incentivare la povertà e impedire alla Calabria di essere una regione all’altezza di intraprendere la sfida della crescita e dello sviluppo. Non posso non rilevare che, in questa legislatura, questo governo regionale ha compiuto passi importanti per incrementare le risorse; tuttavia occorre fare di più e occorre farlo in fretta».