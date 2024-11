Le due aziende parteciperanno al 18° Salone internazionale dell’alimentazione esponendo i prodotti di punta delle loro produzioni già famose in tutto il mondo

Si rafforza ulteriormente la squadra delle aziende vibonesi che parteciperanno al 18° Salone internazionale dell’alimentazione, Cibus, che si terrà a Parma dal 7 al 10 maggio 2018. Saranno infatti presenti all’importante evento anche la distilleria Caffo e Callipo.

L'impresa di conserve alimentari porterà al Cibus nuove specialità che esaltano i prodotti tipici della Calabria, creando abbinamenti inusuali e insoliti.

Un mix di tradizione e innovazione che si ritrova nella linea di trancetti di tonno proposta in tre varianti: con rosmarino e patate silane Igp, la varietà di patata coltivata sull’altopiano della Sila, con lenticchie e timo, che porta a tavola i profumi e i sapori del mediterraneo e infine con tartufo Urbani. All’importante evento Callipo presenterà, inoltre, la prima linea di miele biologico con il brand “Dalla Nostra Terra” che è stato lanciato nel 2016 e ha segnato l’ingresso dell’azienda nel segmento “non ittico” attraverso una selezione di confetture e composte con i prodotti tipici del territorio. Molte le novità anche per Gelateria Callipo che compie 10 anni e al Cibus arriva su tre ruote con la gelAPEria, l’Ape gelateria che porta il gelato Callipo on the road per diffondere la tradizione gelatiera di Pizzo.

Ma al prestigioso salone sarà di scena anche il Gruppo Caffo 1915 per confermare la sua ormai consolidata presenza tra le eccellenze italiane nel mondo con cocktail a base del liquore fiore all’occhiello dell’azienda, il Vecchio amaro del Capo. Anche se è ormai usanza sempre più diffusa quella di chiedere il “Capo” rigorosamente ghiacciato a -20° come gran finale di un pasto, molto del suo successo, specie sui mercati internazionali, si deve infatti al suo utilizzo come base di fantasiosi cocktail che i bartender più apprezzati si impegnano a creare.

Chi visiterà lo stand del Gruppo Caffo 1915, potrà degustare anche altre importanti specialità, come lo storico Borsci S. Marzano, il Liquorice e l’amaro Santa Maria al Monte, tra le più diffuse. L’evento sarà anche l’occasione per presentare in anteprima, la linea di Birre Artigianali di Calabria “Mount Lion”, una selezione di 3 birre, la bionda, la rossa doppio malto e la stout nera alla liquirizia di Calabria DOP. Ispirata dalla storia di Monteleone di Calabria l’antico nome della città ove ha sede il birrificio, questa birra fa riassaporare un piacere naturale d’altri tempi. Non mancherà, nello stand anche Luca Sardella, il famoso “Pollice Verde” della tv che sarà lieto di incontrare clienti e ammiratori, raccontando loro da esperto botanico, i segreti di un’azienda, che ha fatto della qualità e del rispetto delle tradizioni, i suoi irrinunciabili valori.