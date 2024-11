Sono 131 i dipendente dell'azienda passata sotto il controllo della finanziaria regionale a temere per il loro futuro occupazionale

CATANZARO - Un incontro con i nuovi vertici di Fincalabra per chiudere la questione Calabria It. E’ quanto chiedono Cigl, Cisl e Uil al numero uno della società finanziaria della Regione appena nominato da Palazzo Campanella. Le organizzazioni di categoria hanno interpellato Luca Mannarino per trovare un accordo sul futuro dei 131 dipendenti di Calabria It, società prima acquisita, poi liquidata da Fincalabra durante la gestione De Rose. I sindacati sostengono che "con la nomina del nuovo presidente si siano ripristinate le condizioni per la ripresa della trattativa per il trasferimento dei dipendenti”. Era stata una legge regionale a stabilire che i lavoratori sarebbero passati a Fincalabra. Ma il deliberato del Consiglio non ha mai trovato attuazione. Adesso il personale di Calabria It si trova sospeso in un limbo: con 5 mensilità arretrate e 15 mesi di contributi previdenziali non versati. "Il perdurare di tale situazione - evidenziano Cgil, Cisl e Uil - rischia di inficiare l'efficace gestione delle commesse, con pesante ricadute sull'utenza. Il commissario liquidatore di Calabria it ha verbalizzato, in un recente incontro con le rsa aziendali, che la stessa vanta un credito di circa 2 milioni di euro nei confronti Fincalabra, pertanto sarebbe opportuno che il nuovo management della finanziaria regionale facesse fronte al debito, per destinare tali somme al pagamento degli stipendi".