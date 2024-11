A Isola della Scala, due chef calabresi al sesto concorso nazionale “Risotto sommelier”

Sono Michele Rizzo, trentenne patron del ristorante “Agorà” di Rende, assieme a Valerio Laino di Cerchiara, ad aver preparato in diretta la creazione di Rizzo: risotto mantecato con pecorino crotonese dop, gocce di ‘nduja e limone di Rocca Imperiale.

Per il piatto, molto apprezzato, sono stati utilizzati prodotti 100% regionali e locali: il formaggio crotonese, l’insaccato di Spilinga e il pregiato agrume dell’alto jonio cosentino, scegliendo l’abbinamento con il “Mantonico 2014”, delle Cantine Statti di Lamezia Terme.

Come riportato dall’agi, la presidente dell’Ais Calabria Maria Rosaria Romano, ha affermato «abbiamo colto anche quest'anno l'occasione per sottolineare che nella nostra terra c'è una tradizione importante e secolare di riso e risaie che i sommelier dell'Ais da tempo sono impegnati a far conoscere e valorizzare».