Produzione artigiana con elevati standard qualitativi, attenta selezione delle materie prime, il gusto delle cose fatte bene: a San Calogero nel Vibonese un punto di riferimento per chi cerca prodotti tipici della nostra terra

Calabria terra di salumi: una tradizione norcina che si tramanda di generazione in generazione e che rappresenta, in particolare, il “dna” delle aree interne e della civiltà agropastorale.

In molte famiglie continua a svolgersi puntualmente, ogni anno, nei mesi invernali, la ritualità del porco ammazzato in ambito domestico, con relativa lavorazione delle carni e produzione di salumi eccelsi, affumicati leggermente in modo naturale. Accanto a questa eredità plurisecolare, però, la Calabria ha un altro pregio: ci sono diversi salumifici artigianali che riescono a garantire specialità di straordinaria qualità. È il caso del salumificio Sap dei fratelli Pugliese, che ha sede a Calimera, frazione di San Calogero (Vibo Valentia).

Da diversi anni, ormai, il salumificio Sap è un punto di riferimento primario per quanti guardano alla possibilità di acquistare e consumare salumi tipici calabresi: soppressate, salsicce, capocolli, pancette tese o arrotolate, ’nduja, “vucculari” (guanciali). Selezione ottimale delle materie prime, fra carni calabresi e nazionali, e peperoncino coltivato in proprio nel Monte Poro o acquistato da fornitori scelti con cura. Il salumificio Sap è attivo anche nella produzione dei quattro rinomati salumi Dop di Calabria.

Spazio anche per le innovazioni, come nel caso dei deliziosi “diavoletti”, piccole salsicce piccanti gustosissime. Oppure si pensi allo ’ndujotto, una piccola ’nduja di forma ovoidale e di peso contenuto che si adatta alle esigenze di una parte dei consumatori. Salvatore Pugliese, general manager del salumificio, ha saputo conquistare anche spazi di mercato all’estero e nelle diverse regioni italiane. I salumi calabresi sono ricercati ovunque e la Sap garantisce uno standard elevato sotto tutti i profili.

Estate, autunno, inverno… non c’è stagione dell’anno in cui possa mancare sulle tavole “alla calabrese” un antipasto di salumi tipici da degustare con dell’ottimo vino rosso locale e con del pane magari cotto nel forno a legna. Oppure, a fine pasto, un tocchetto di salsiccia o una fettina di soppressata “lacrimanti”. Profumi e sapori inconfondibili! Il salumificio Sap di Calimera produce sia salumi dolci (cioè senza l’aggiunta di peperoncino) sia piccanti. Buon appetito!