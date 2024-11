La riunione si terrà in videoconferenza il 14 maggio. Invitati a partecipare le Regioni Calabria, Lazio e Sicilia, il sindaco di Crotone, l’azienda e i sindacati

Il vice ministro allo Sviluppo economico, Alessandra Todde, ha convocato il tavolo ministeriale sulla vicenda Abramo. L’incontro, che si terrà in videoconferenza in rispetto delle misure anti-Covid, è fissato per il 14 maggio alle ore 11:00. Alla riunione, sono stati invitati a partecipare le Regioni Calabria, Lazio e Sicilia, il sindaco di Crotone, l’azienda e i sindacati.

La comunicazione arriva pochi giorni dopo il tavolo di garanzia, istituito dal Comune di Crotone, nel corso del quale era emersa forte l’esigenza di spostare la discussione della crisi Abramo in sede ministeriale, come tra l’altro richiesto da mesi.

L’azienda, che nella sola Calabria occupa circa 3 mila dipendenti, ha presentato il piano concordatario al Tribunale di Roma, nell’ambito della procedura di concordato preventivo richiesta alla fine dello scorso anno. I giudici dovranno esprimersi nelle prossime settimane, valutando anche le due proposte di acquisto depositate.