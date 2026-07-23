Cda a tre dopo la lunga fase legata alla presenza dell’amministratore unico Marco Franchini: Angelo Ferraro e Martina Maria Battaglia gli altri componenti

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Si è svolta oggi la prevista Assemblea dei soci della Sacal al termine della quale è stato eletto un nuovo Consiglio di amministrazione dopo la lunga fase legata alla presenza dell'amministratore unico, Marco Franchini oggi assessore a Reggio Calabria.

Il nuovo Cda ha eletto al suo interno alla presidenza Luciano Vigna, consiglieri Angelo Ferraro e Martina Maria Battaglia. Vigna proviene dalla gestione operativa e dell'attuazione delle strategie dell'Arrical, nonché capo gabinetto della Regione Calabria.