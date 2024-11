Carmelo Gullì è il nuovo segretario generale dello Spi Cgil Calabria. L'elezione è avvenuta a seguito dell'assemblea generale su proposta del segretario nazionale Spi Cgil Ivan Pedretti. Gullì, con quasi 50 anni di sindacato sulle spalle, segue a Claudia Carlino entrata nella Segreteria nazionale Spi Cgil. In Cgil dal 1974, è scritto in una nota, Gullì ha ricoperto diversi incarichi. In particolare, è stato componente della segreteria regionale Slc Calabria, segretario generale di Slc Reggio Calabria, oltre che alla guida dello Spi Cgil Area Metropolitana.

«Abbiamo proposto come segretario generale - ha detto Ivan Pedretti - un compagno solido, con esperienza, quasi mezzo secolo di lavoro in Cgil, e che raccoglie il consenso dell'intera categoria». Facendo riferimento poi al passaggio di Claudia Carlino in segreteria nazionale, il segretario nazionale si è detto convinto che «porterà le tematiche di questo territorio contribuendo a quello scambio di informazioni fondamentale per il sindacato». Gullì ha indicato alcuni spunti programmatici per il futuro: l'impegno per la realizzazione a pieno della legge sulla non autosufficienza e quella sull'invecchiamento attivo, il recupero del rapporto con i giovani, la lotta per un'istruzione e una formazione pubblica, la riforma pensionistica.

Il segretario generale Cgil Calabria Angelo Sposato facendo gli auguri al neo-eletto da parte di tutto il gruppo dirigente calabrese, ha spiegato come lo Spi sia stato determinante nel grande lavoro di rinnovo che il sindacato sta vivendo. Commossa la neo-segretaria nazionale Claudia Carlino che ha rassicurato sul fatto che si spenderà e si impegnerà per le questioni calabresi, a partire dalla manifestazione contro l'autonomia differenziata a Cosenza del prossimo 10 giugno.