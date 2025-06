Il primo cittadino del capoluogo: «Vedremo come si evolverà la vicenda giudiziaria, poi prenderemo le decisioni necessarie per garantire comunque il miglior servizio possibile ai diportisti»

Calma piatta o quasi nel porto di Catanzaro dove i 170 proprietari di barche ormeggiate ai pontili attendono che il Tribunale confermi o meno il sequestro per difformità dei galleggianti Carmar. In caso positivo spetterà al sindaco a agire quale custode giudiziario con facoltà d'uso.

Custodia d’uso

«È una responsabilità non da poco – dice in esclusiva al nostro Network LaC il sindaco del capoluogo Nicola Fiorita – abbiamo la facoltà d'uso e quindi ci stiamo attrezzando per consentire per l'appunto l'uso per la stagione estiva.Vedremo come si evolve la vicenda giudiziaria e in base ad essa faremo le cose che devono essere fatte per cercare di garantire comunque il massimo servizio possibile ai diportisti».

Catanzaro Servizi strategica

Ma nella darsena dell'infrastruttura (eterna incompiuta nonostante la sua vitale importanza per l'economia) sono previsti movimenti imminenti.

«Catanzaro Servizi, nostra partecipata, si appresta all'affidamento del terzo specchio d'acqua per circa 90 posti. Per l’alaggio e varo, all'inizio di luglio è stato indetta una conferenza dei servizi e quindi il privato aggiudicatario di quello spazio potrà partire».

Per quanto invece attiene la Smac, società che asserisce di aver ricevuto assicurazioni verbali per il noleggio di 25 pontili, il primo cittadino si smarca. «Catanzaro Servizi nella sua autonomia ha intessuto delle interlocuzioni con più soggetti e poi ne avrà scelto uno piuttosto che un altro, come è normale che sia. Andrà in conferenza dei servizi il 22 giugno, se tutto sarà a posto potrà partire con il montaggio dei pontili».

Sotto col definitivo

Incassati i 20 milioni dalla regione sarebbe – il condizionale è d'obbligo – tutto pronto per il progetto definitivo.

«Gli uffici stanno predisponendo il bando – assicura Fiorita – quindi io spero che riusciremo a salvaguardare questa stagione e subito dopo a far partire le procedure per il nuovo porto di Catanzaro».