Si preannuncia un Capodanno da tutto esaurito nelle località sciistiche della Sila. La forte nevicata delle ultime ore ha coperto le piste con una coltre alta tra i cinquanta centimetri ed il metro. Oggi, 31 dicembre, la cabinovia di Camigliatello è aperta per la salita a Monte Curcio, ma per le piste bisognerà attendere la giornata di domani primo gennaio, sia per la rossa che per la blu, in maniera tale da poter garantire la fruizione in piena sicurezza. Già aperto invece il campetto scuola servito dal tapis roulant.



Le previsioni meteo sono ottime: splenderà il sole per l’intera settimana per cui si potrà godere appieno del paesaggio imbiancato. A Lorica invece, gli impianti, sotto sequestro nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Catanzaro Lande Desolate, sono ancora chiusi in attesa dell’autorizzazione dell’amministrazione giudiziaria.



Si raccomanda di recarsi nei centri montani con veicoli dotati di gomme termiche o catene. In molti infatti ieri si sono avventurati lungo le strade privi della necessaria attrezzatura, causando blocchi del traffico sulle arterie principali e secondarie.