La protesta degli autotrasportatori e le difficoltà negli approvvigionamenti si fanno sentire anche al Comalca, il Consorzio mercato agroalimentare Calabria. Le scorte sono ormai esaurite e le contrattazioni registrano una diminuzione, mentre le attività proseguono soprattutto grazie ai piccoli produttori del territorio.

A descrivere la situazione è Giovanni Ferrarelli, presidente del Comalca, intervenuto a margine dell'inaugurazione del nuovo progetto Pnrr del consorzio a Catanzaro.

«Al momento c'è una diminuzione delle contrattazioni. Stiamo lavorando soprattutto con i piccoli produttori locali. Per il resto siamo in una fase di difficoltà avendo esaurito anche le scorte».

Le parole di Ferrarelli confermano le difficoltà che stanno interessando la filiera agroalimentare, alle prese con le conseguenze del fermo dei trasporti e con una disponibilità di prodotti sempre più limitata.