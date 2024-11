In particolare gli operatori chiedono alla politica l'approvazione della proposta di legge promossa dal consigliere Giudiceandrea in grado di regolamentare il settore

Imprese funebri in protesta in riva allo Stretto. Il Cosfit, Comitato spontaneo nella mattinata odierna mattina ha inscenato un nuovo sit-in davanti la sede del Consiglio regionale per sollecitare l’approvazione di una legge regionale per regolamentare il settore.

In particolare, gli imprenditori, che oggi si sono presentati davanti la sede dell’Assemblea legislativa con un carro dal quale era irradiata la musica di una marcia funebre, chiedono alla politica calabrese l’approvazione di un testo normativo che riordini il settore, colmando il vuoto determinato dall’abrogazione di una precedente legge regionale, avvenuta lo scorso aprile. Oggi, all’ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale, prevista nel pomeriggio, figura la proposta di legge, di iniziativa del consigliere Giuseppe Giudiceandrea, recante “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria”.