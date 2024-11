L’assessorato al Personale ha stilato un rigoroso cronoprogramma che prevede lo scorrimento delle graduatorie in vigore e l’espletamento delle procedure concorsuali

Il 2018 sarà l’anno delle assunzioni e dell’espletamento di numerose procedure concorsuali a Palazzo De Nobili. La pianta organica asfittica e la previsione di oltre 40 pensionamenti tra il 2018 e il 2019 hanno, infatti, indotto l’amministrazione comunale a correre ai ripari. Proprio in questi giorni l’assessorato al Personale, retto dall’avvocato Danilo Russo, sta stilando un rigoroso cronoprogramma che prevede l’assunzione tramite lo scorrimento delle graduatorie già in vigore di almeno 25 dipendenti con contratto a tempo indeterminato e part time a partire da gennaio del 2018.

Le figure ricercate

La carenza di personale riguarda tutti i settori. Così Palazzo De Nobili è alla ricerca di amministrativi di categoria C, contabili di categoria C, informatici di categoria C, tecnici di categoria C, assistenti sociali e amministrativi di categoria D. Per ciascuna di queste figure saranno assunte almeno due unità. Quattro unità saranno assunte invece nel corpo della Polizia municipale.

Concorsi e scorrimenti

Per molti profili professionali ricercati l’amministrazione comunale ha però già in vigore graduatorie di concorsi banditi ed espletati negli scorsi anni. Si tratta in particolare, degli informatici, dei tecnici di categoria C e dei vigili urbani. Per le restanti figure sarà necessario invece bandire un apposito concorso e ciò avverrà presumibilmente per i profili di assistente sociale, di contabile e di amministrativo di categoria C e D.

Scadenze

Già a partire da gennaio l’amministrazione comunale ha in animo di avviare lo scorrimento delle graduatorie assumendo nel corso dell’anno almeno 25 dipendenti con contratto a tempo indeterminato part time. Tra il 2018 e il 2019 saranno invece espletate le procedure concorsuali per le restanti figure dal momento che prima sarà necessario consumare il passaggio amministrativo della mobilità.

Luana Costa