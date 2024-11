L’ente camerale si è riunito sotto la presidenza di Daniele Rossi e ha rinnovato anche il comitato per l’imprenditoria femminile

Convocata dal presidente Daniele Rossi, si è riunita nel pomeriggio di ieri la Giunta della Camera di Commercio di Catanzaro. All’ordine del giorno l’analisi e l’approvazione di misure importanti per la programmazione camerale 2018 e l’avvio di progetti e attività prioritarie nella costruzione della nuova immagine dell’ente guidato da Rossi.

Il piano della performance per il 2018

La Giunta ha esaminato e approvato il Budget Direzionale per l’anno 2018 e il Piano della Performance 2018 che, a fronte di un bilancio di esercizio “blindato” e fortemente condizionato dalla ormai costante riduzione delle entrate per diritto annuale e dalla riforma del sistema camerale, costringe a una revisione organizzativa anche in prospettiva dell’imminente accorpamento con le CCIAA di Crotone e Vibo Valentia. Due gli obiettivi prioritari: assicurare l’efficienza dell’azione amministrativa per garantire all’utente/cliente servizi di qualità e sostenere e accrescere la competitività del tessuto economico imprenditoriale con azioni in grado di contrastare il particolare momento congiunturale, che pur presentando deboli segnali di ripresa, risulta ancora fortemente compromesso dagli strascichi della crisi economica degli ultimi anni.

Il contrasto alla corruzione

La Giunta ha esaminato e approvato l’aggiornamento del piano triennale dell’anticorruzione e della trasparenza per il periodo 2018-2020 che, oltre a recepire tutte le indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha assorbito - quale propria sezione - anche il programma sulla “trasparenza e integrità”.

La comunicazione con l'esterno

In linea con il nuovo mercato editoriale e con la necessità di adeguarsi al mondo dei social media, la Giunta ha esaminato e approvato il nuovo Programma di comunicazione istituzionale della CCIAA che si doterà di un magazine digitale, delle pagine istituzionali sui principali social network e di nuove linee guida per la comunicazione interna ed esterna che, di fatto, andrà a ridisegnare l’immagine della Camera di Commercio di Catanzaro.

Imprenditoria femminile: il nuovo Comitato

La Giunta ha approvato le designazioni per il rinnovo del Comitato per l’Imprenditorialità Femminile. Di seguito la nuova composizione: Elena Grimaldi (ASCOM Confcommercio Catanzaro), Giovanna Vono (CNA Catanzaro), Maria Pia Presta (CICAS Catanzaro), Emanuela Milone (CIA Calabria Centro), Viviana Gentile (Legacoop Calabria), Mariafrancesca Scaramuzzino (Confesercenti), Luisa Lacava (Casaconsum Calabria), Lucia Talotta (Confagricoltura), Raffaella Zinzi (Confindustria), Angela Mungo (Coldiretti) e Stefania Oliverio (rappresentante Giunta Camera di Commercio). Al termine della riunione, la Giunta ha inoltre esaminato e approvato richieste di compartecipazione progettuale, contributi e patrocini.

l.c.